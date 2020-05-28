МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит итоги ввода жилья и реализации мер по стимулированию жилищного строительства в 2019 году, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… Об итогах ввода жилья и реализации мер по стимулированию жилищного строительства в 2019 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что федеральный проект "Жилье" реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и предусматривает увеличение объема жилищного строительства к 2024 году не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год.

Согласно данным Росстата, объем ввода жилья в России в 2019 году вырос на 4,9% по сравнению с показателем за прошлый год — до 79,4 миллиона квадратных метров.