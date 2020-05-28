МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит субсидии российским аэропортам и организациям, входящим в одну группу лиц с российским аэропортом, на компенсацию снижения доходов из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О выделении Федеральному агентству воздушного транспорта из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления в 2020 году субсидий российским аэропортам и организациям, входящим в одну группу лиц с российским аэропортом, на частичную компенсацию расходов вследствие снижения их доходов в результате падения объемов пассажирских воздушных перевозок в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на проект Минтранса о правилах распределения субсидий аэропортам за потери из-за пандемии коронавируса сообщала, что российские аэропорты во втором квартале получат компенсации из расчета 195,4 рубля на каждого утраченного пассажира по сравнению со вторым кварталом 2019 года.