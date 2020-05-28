МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит снятие трехлетнего ограничения на получение пониженных тарифов страховых взносов в свободной экономической зоне (СЭЗ) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что законопроект вносит изменения в статью 427 части второй Налогового кодекса РФ.

"Законопроектом предусматривается снятие действующего в настоящее время трехлетнего ограничения по сроку, при регистрации в течение которого участники свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя могут применять пониженные тарифы страховых взносов", — говорится в сообщении.

Добавляется, что таким образом для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус участника СЭЗ после 1 января 2018 года, предлагается установить пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6% с 1 января 2020 года. Также предельный срок применения пониженных тарифов страховых взносов участниками СЭЗ предлагается установить до окончания периода функционирования зоны.

"Принятие законопроекта позволит повысить привлекательность ведения предпринимательской деятельности в свободной экономической зоне, а также привлечь дополнительные инвестиции в экономику Республики Крым и города федерального значения Севастополя", — говорится в сообщении.