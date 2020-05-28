БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая /ПРАЙМ/. Экспорт Аргентины на фоне пандемии в апреле упал на 18,9%, импорт — на 30,1%, при этом поставки в Китай удвоились, сообщил Национальный институт статистики.

"В апреле 2020 года экспорт достиг 4,3 миллиарда долларов, а импорт 2,9 миллиарда долларов. Товарооборот снизился на 23,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достиг 7,2 миллиарда долларов. Торговый профицит составил 1,4 миллиарда долларов… Экспорт в апреле упал на 18,9%, импорт — на 30,1%", — отмечается в докладе.

Институт отмечает, что некоторые меры, предпринятые правительствами разных стран для смягчения последствий пандемии, вызванной COVID-19, имеют и побочные эффекты для экономики, и Аргентина не является исключением, что отражается в различных показателях.

Больше всего пострадал экспорт легковых автомобилей (-57,6%), топлива (-33,9%), промышленных товаров (-58,3%).

Аргентина существенно сократила поставки своим основным потребителям — Бразилии, США (-57,3% и —25,3% соответственно), зато серьезно вырос экспорт в Китай (на 50,6%) и в Индию (на 67%).