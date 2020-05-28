ВАШИНГТОН, 28 мая — ПРАЙМ. Палата представителей США в среду проголосовала за законопроект, который предусматривает санкции в отношении КНР за нарушения прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств, следует из итогов голосования в палате представителей.

Это было первое голосование в палате представителей, которое проходило для некоторых конгрессменов удаленно (через представителя) из-за пандемии коронавируса.

Ранее законопроект, предложенный конгрессменом-республиканцем Марко Рубио, единогласно был принят в сенате. Теперь документ будет передан на подпись президенту Дональду Трампу.