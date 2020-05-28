МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ перечислил 100 миллиардов рублей 56 российским регионам для компенсации снижения их доходов, говорится в сообщении министерства.

Соответствующее распоряжение о перечислении средств премьер-министр Михаил Мишустин подписал на прошлой неделе. Деньги были переведены регионам во вторник, 26 мая, сообщил Минфин.

"Средства направят в те субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — поясняет министерство.

"Такая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов РФ в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции", — отмечается в сообщении.