МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Треть жителей России не верит в опасность нового коронавируса COVID-19. Таковы результаты опроса, проведенного опроса Высшей школы экономики.

Опрос был проведен с 18 марта по 26 мая в интернете методом поточной выборки. Респондентов привлекали к исследованию сразу на множестве сайтов. Всего в исследовании ВШЭ приняли участие свыше 30 тысяч человек из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет.

23,2% респондентов считают мировую пандемию выдумкой "заинтересованных лиц".

Еще 9,6% заявили, что опасность нового вируса преувеличена.

Что касается географии, то большинство коронаскептиков проживают в Южном федеральном округе — 41%.

Наиболее существенно отличается поведение тех, кто не верит в опасность коронавируса, и тех, кто в признает реальность пандемии.

54% коронаскептиков выходит на прогулки и еще 43% навещает родственников. Считают, что не нужно было вводить режим самоизоляции в России, 74% респондентов из этой группы.

Среди тех, кто высоко оценивает опасность коронавируса, только 10% не видят необходимости в режиме самоизоляции, 18% из них навещает своих родственников.

За месяц число россиян, у кого среди родственников, друзей или знакомых есть заболевшие COVID-19, выросло с 4,9% до 16,6%.

Число среди всех респондентов, кто не согласен с необходимостью режима самоизоляции, выросло с 15,9% в начале апреля до 32,4% в конце мая.

Что касается личных финансов, то 31,8% респондентов заявили о значительном снижении доходов за время пандемии. Еще треть сообщили, что доходы их домохозяйств остались на прежнем уровне (в начале пандемии такой ответ давали 59,4% опрошенных). Число людей, заявивших, что они полностью лишились дохода, уменьшилось с 23,7% в апреле до 13,5% в мае.