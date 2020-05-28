МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. За все время действия программы материнского капитала более 7,3 миллиона семей получили поддержку на сумму 2,7 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.

"Более 7,3 миллиона российских семей за время существования программы материнского капитала получили поддержку государства на общую сумму 2,7 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, всего Пенсионным фондом было оформлено 10 миллионов сертификатов на материнский капитал.

Ранее в ПФР сообщали, что к сентябрю 2019 года россияне полностью израсходовали средства по 6,1 миллиона сертификатов на материнский капитал из 9,5 миллиона выданных.