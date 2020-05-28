28 мая — Dow Jones. Убежденность США в том, что Гонконг лишился своей независимости от материкового Китая, будет иметь серьезные последствия для компаний и экспортеров города. Однако даже они могут поблекнуть в сравнении с тем, как Вашингтон может обернуть собственное доминирование в мировой банковской системе против Пекина.

Непосредственной угрозой является утрата Гонконгом привилегий в сфере импорта и экспорта, которые ему дает Hong Kong Policy Act от 1992 года. Импорт стратегически важных технологий США в Гонконг может остановиться, а экспорт из Гонконга в США может подпасть под пошлины, введенные в отношении китайских товаров.

Не стоит забывать о ключевой роли Гонконга как основной точки доступа Китая на мировой финансовый рынок, особенно в контексте текущих обсуждений в сенате возможности введения штрафных санкций в отношении банков, осуществляющих операции с "людьми или институтами, которые активно способствуют нарушению Китаем взятых на себя обязательств". Конгресс США принял законопроект о санкциях против Китая

По состоянию на 2019 год китайские банки держали в Гонконге активы на сумму 1,137 трлн долларов США, их объем возрос на 373% за последние десять лет.

Это небольшая часть от общего объема банковских активов Китая, который составляет 40 трлн долларов США, но все же она довольно внушительна. По большей части китайские банки осуществляют международные операции из Гонконга. Принимая во внимание, что Шанхай подчиняется жестким нормам контроля над капиталом, действующим в Китае, замену Гонконгу найти сложно.

США напрямую не контролируют статус Гонконга как финансового центра, но влияние их весьма велико, и примером этого влияния являются санкции против финансовых компаний Кореи, Франции и Ливана за то, что они имели дело с партнерами, попавшими в немилость Вашингтона. Недавно Вашингтон угрожал лишить Ирак доступа к Федеральному резервному банку Нью-Йорка, демонстрируя склонность все чаще использовать финансовую инфраструктуру в качестве инструмента внешней политики.

США не могут заставить Гонконг действовать против китайских банков, но позиция международного финансового центра пошатнется, если контрагенты будут опасаться иметь дело с Гонконгом.

Если подвергнуть риску способность китайских банков осуществлять расчеты в долларах, это существенно ограничит возможности Китая на зарубежном финансовом пространстве и создаст угрозу для реализации международного инфраструктурного проекта "Один пояс, один путь". Кроме того, это усилит давление на более уязвимые с финансовой точки зрения компании, таких как погрязшие в долгах застройщики.

Мечта Пекина о возвышении юаня на мировой валютной арене также завязана на статусе Гонконга как мирового финансового центра. На этот город приходится более 70% международной торговли в юанях.

Любые действия США, которые могут нанести серьезный урон китайским банкам, вероятно, будут осуществляться постепенно, но констатация потери Гонконгом автономности может положить начало вытеснению Китая с международного финансового рынка, и на это у Пекина пока что нет эквивалентного ответа.

— Автор Mike Bird, Mike.Bird@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ