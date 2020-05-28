МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. План восстановления экономики России после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, должен быть реализован до конца 2021 года, приводит пресс-служба правительства слова премьер-министра РФ Михаил Мишустин.

Такая информация была озвучена 28 мая в ходе совещания об объемах финансирования мероприятий общенационального плана действий по восстановлению экономического роста, занятости и доходов населения.

В ходе совещания Мишустин также отметил, что работу по подготовке плана планируется завершить на текущей неделе. "Срок реализации плана – до конца 2021 года", — сообщает пресс-служба кабмина.

План по восстановлению экономики РФ состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в четверг провел совещание об объемах финансирования мероприятий общенационального плана действий по восстановлению экономического роста, занятости и доходов населения, в ходе которого отметил, что работу по его подготовке планируется завершить на этой неделе.

По его словам, на сегодняшний день план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. "Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения", — указывается в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Правительство должно представить план к 1 июня.