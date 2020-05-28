Мишустин: план восстановления экономики надо реализовать до конца 2021 года
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. План восстановления экономики России после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, должен быть реализован до конца 2021 года, приводит пресс-служба правительства слова премьер-министра РФ Михаил Мишустин.
Такая информация была озвучена 28 мая в ходе совещания об объемах финансирования мероприятий общенационального плана действий по восстановлению экономического роста, занятости и доходов населения.
В ходе совещания Мишустин также отметил, что работу по подготовке плана планируется завершить на текущей неделе. "Срок реализации плана – до конца 2021 года", — сообщает пресс-служба кабмина.
План по восстановлению экономики РФ состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в четверг провел совещание об объемах финансирования мероприятий общенационального плана действий по восстановлению экономического роста, занятости и доходов населения, в ходе которого отметил, что работу по его подготовке планируется завершить на этой неделе.
По его словам, на сегодняшний день план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. "Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения", — указывается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Правительство должно представить план к 1 июня.
https://1prime.ru/state_regulation/20200528/831531401.html