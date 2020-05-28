МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в мае в годовом выражении, по предварительной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 0,6% против 0,9% в апреле, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,1% против инфляции в 0,4% в апреле.

Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

При этом инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в мае в годовом выражении составила 0,5%, а в месячном потребительские цены не изменились. Показатель в годовом исчислении совпал с прогнозом, а в месячном выражении аналитики ждали снижения потребительских цен на 0,1%.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.