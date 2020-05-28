МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 мая, снизилось на 323 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели в 2,446 миллиона и составило 2,123 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя на 338 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели, до 2,1 миллиона. Первоначальный показатель прошлой недели составлял 2,438 миллиона. Это уже восьмое подряд снижение после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 436 тысяч, до 2,608 миллиона, с пересмотренного показателя предыдущей недели в 3,044 миллиона. Первоначальный показатель составлял 3,042 миллиона.

А общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 мая, уменьшилось на 3,86 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 21,052 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 24,912 миллиона человек с 25,073 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.