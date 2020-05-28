МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. ВВП США в первом квартале текущего года, согласно второй оценке, упал на 5% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Это сильнейшее снижение показателя с четвертого квартала 2008 года.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижение ВВП на 4,8%, что соответствует первой оценке.

В первом квартале 2019 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 3,1%, во втором — 2%, в третьем — 2,1%, в четвертом — также 2,1%.

Снижение ВВП США отмечено впервые с первого квартала 2014 года, когда это уменьшение составило 1,1%. Оно также стало сильнейшим с четвертого квартала 2008 года, когда экономика страны сократилась на 8,4%.

Министерство поясняет, что снижение показателя в отчетном периоде отражает ответные меры на распространение коронавируса, что привело к изменению спроса и повлияло на потребительские расходы. Так, реальные темпы снижения потребительских расходов в США за квартал, по второй оценке, составили 6,8% против роста на 1,8% в четвертом квартале прошлого года. Первая оценка предполагала уменьшение на 7,6%.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.