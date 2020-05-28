МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Госсекретарь МИД Германии Мигель Бергер вызвал российского посла Сергея Нечаева по делу о хакерской атаке на бундестаг пять лет назад, сообщила пресс-служба немецкого внешнеполитического ведомства.

Представителя России в Германии проинформировали, что федеральное правительство в Брюсселе введет киберсанкции со стороны Евросоюза против лиц, ответственных за "нападение на бундестаг". В том числе, речь идет о гражданине России Дмитрие Бадине: он, по данным МИД ФРГ, в 2015 году, являясь сотрудником ГРУ, в составе группы ART28 участвовал в этом взломе.

"Ордер на арест господина Бадина был выдан на основании подозрения, что обвиняемый, действуя совместно с другими лицами, еще не известными по именам, участвовал в разведывательной деятельности против ФРГ в интересах спецслужбы иностранной державы. <…> Есть достоверные доказательства того, что он был сотрудником военной спецслужбы ГРУ на момент нападения", — сообщает немецкий МИД.

Помимо этого в ведомстве заявили, что немецкое правительство намерено расценивать дело об атаке на бундестаг "на фоне продолжающегося расследования так называемого убийства в Тиргартене" и "оставляет за собой право принимать дальнейшие меры".

Ранее в мае Германия выдала международный ордер на арест Дмитрия Бадина. Его также разыскивают в США: Федеральное бюро расследований (ФБР) причисляет его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах.

Ранее Spiegel сообщало о том, что во время атаки на бундестаг хакеры в 2015 году скопировали два почтовых ящика, которые содержали переписку офиса канцлера страны Ангелы Меркель с 2012 по 2015 год. Сама Меркель назвала кибератаку "неприятной" в контексте развития отношений Германии и России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что Берлин не представил доказательств причастности Москвы к этой хакерской атаке.