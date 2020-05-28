МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Режим самосохранения и санитарных ограничений будет длиться до того, пока не будет получена вакцина, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, пока вакцину не получим", — сказал Собянин.

Между тем, глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что вакцина от коронавируса появится до второй волны заболеваемости.

"Мы очень надеемся, что мы получим ее вовремя, до второй волны", — сказала Попова в анонсе фильма "Опасный вирус. Вакцина" на канале "Россия 1".