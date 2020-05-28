МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Экономика России в результате пандемии COVID-19 столкнулась с беспрецедентным шоком, однако финансовый сектор находится в здоровом состоянии, говорится в обзоре финансовой стабильности, подготовленном Банком России.

"Российская экономика в результате пандемии COVID-19 и падения цен на нефть столкнулась с беспрецедентным шоком, однако финансовый сектор в целом находится в здоровом состоянии", — сказано в материале.

При этом указывается, что Банк России имеет возможность проводить контрциклическую денежно-кредитную и макропруденциальную политику, чтобы обеспечить финансовую стабильность и поддержать совокупный спрос. Последовательная реализация инфляционного таргетирования в последние годы позволила снизить зависимость инфляции от изменений курса рубля, а применение бюджетного правила уменьшило зависимость валютного курса от динамики цен на нефть, указывает регулятор.

По его оценке, приведенной в обзоре, ослабление рубля и резкий спад экономической активности в РФ приведут к снижению импорта во втором квартале.

"Ослабление рубля и резкий спад экономической активности, скорее всего, приведут к снижению импорта во втором квартале 2020 года, что окажет некоторую поддержку сальдо счета текущих операций", — сказано в документе.

Банк России ожидает падения экспорта из РФ в 2020 году на 40% — до 250 миллиардов долларов с 419 миллиардов долларов в 2019 году, импорт снизится на 18,5% — до 207 миллиардов долларов с 254 миллиардов долларов.

В 2021 году ЦБ ожидает экспорт из России на уровне 295 миллиардов долларов (прежний прогноз — 388 миллиардов долларов), в 2022 году – 363 миллиарда долларов (прежний прогноз – 392 миллиарда долларов). Импорт ЦБ в 2021 году ждет на уровне 229 миллиардов долларов (прежний прогноз – 266 миллиардов долларов), в 2022 году – 262 миллиарда долларов (прежний прогноз – 277 миллиардов долларов).

"Мягкая денежно-кредитная политика поддерживает кредитование и обеспечивает стабильную динамику процентных расходов банковского сектора. Регулятивные послабления и снижение макропруденциальных надбавок позволят банкам постепенно покрыть убытки и обеспечить непрерывность своей деятельности", — отмечет ЦБ.

При этом, по словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, Россия выгодно выглядит на фоне других стран с нашим уровнем государственного долга и с другими показателями финансовой стабильности, которые были достигнуты за последнее время. "Поэтому определенное пространство для мягкой фискальной политики, увеличения госдолга и наращивания дефицита бюджета в этом году у нас есть", — сказала она в ходе онлайн-конференции.

В обзоре говорится, что устойчивость российского рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) обусловлена прежде всего низким уровнем государственного долга.

Зависимость от иностранного финансирования — традиционный риск для стран с формирующимися рынками. В период повышенной волатильности на мировых рынках отток средств нерезидентов может негативно отражаться на финансовой стабильности таких стран. Это относится к рынку как государственного, так и корпоративного долга. Снижение аппетита к риску на глобальных рынках на фоне спада мировой экономики из-за пандемии коронавируса привело к выходу иностранных инвесторов из российских активов в первом квартале текущего года.

"Сокращая позиции в активах, нерезиденты также свернули операции в рамках стратегии керри-трейд на рынке валютных свопов, осуществляли покупки иностранной валюты на внутреннем рынке (в марте ими было приобретено валюты на сумму 389 миллиардов рублей). Активные продажи со стороны иностранных инвесторов стимулировали рост доходностей облигаций и ослабление рубля. Несмотря на высокую рыночную волатильность в первой половине марта, риски финансовой стабильности не реализовались. Участники рынка в плановом режиме выплачивали маржин-коллы на рынке с центральным контрагентом", — говорится в обзоре.

"Устойчивость российского рынка ОФЗ обусловлена прежде всего низким уровнем государственного долга (12,3% от ВВП, самый низкий уровень среди стран G20). Внешний долг России за последний год продолжил сокращаться (объем внешнего долга с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года снизился на 4,1%, до 450 миллиардов долларов), золотовалютные резервы на начало апреля превысили объем внешнего долга на 25%", — поясняют в ЦБ.

В итоге, по оценке регулятора, воздействие шока, связанного с пандемией коронавируса, на объем вложений нерезидентов в ОФЗ было краткосрочным и умеренным, а поддержку этому рынку в период нестабильности оказали системно значимые кредитные организации, осуществившие с 21 февраля по 31 марта нетто-покупки в биржевом сегменте на сумму 268,3 миллиарда рублей.

В апреле же нерезиденты возобновили покупки ОФЗ (приобретя их на сумму 59,4 миллиарда рублей). Выход большого числа иностранных инвесторов привел к существенному росту доходности облигаций к середине марта (максимально на 230 базисных пунктов), но начиная со второй половины месяца, а также в апреле кривая доходности ОФЗ постепенно вернулась к состоянию до пандемии, говорится в обзоре.