МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Более 40 миллионов человек в США подали первичные заявки на пособие по безработице с начала пандемии коронавируса, подсчитало РИА Новости на основе данных минтруда США.

Так, за 10 недель, с 15 марта по 23 мая, число первичных заявок на пособие по безработице в США достигло 40,767 миллиона. При этом последние восемь недель показатель постепенно снижается после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля.

Резкий рост показателя начался на неделе, завершившейся 21 марта, когда число первичных заявок на пособие по безработице в США подскочило на рекордные 3,025 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 282 тысячи и составило 3,307 миллиона.

"Согласно последним данным, массовые увольнения продолжаются, но, возможно, что рынок труда приближается к поворотному моменту", — считает главный экономист аналитической компании PNC Гас Фошер (Gus Faucher). Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 мая, снизилось на 323 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели в 2,446 миллиона и составило 2,123 миллиона.

По последним данным, из-за коронавируса безработица в США в апреле подскочила до 14,7% и обновила максимум с 1940 года, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики уменьшилось на рекордные 20,5 миллиона.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.