МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом после открытия промпредприятий и строительных компаний в Москве не ухудшилась, а улучшилась, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.

"Мы одновременно с раскрытием некоторых отраслей ввели меру дополнительную — масочного режима на транспорте, торговле и т.д., ужесточили требования к работе предприятий. Все это вместе дало возможность сегодня констатировать, что ситуация, несмотря на это не ухудшилась, а улучшилась, причем значительно улучшилась", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".