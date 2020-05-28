ВАШИНГТОН, 28 мая — ПРАЙМ. Фондовый рынок США потерял 1,7 триллиона долларов в результате торгового противостояния Америки с Китаем, говорится в исследовании экономистов Федерального резервного банка Нью-Йорка (входит в Федеральную резервную систему, ФРС) и Колумбийского университета (документ опубликован на странице ФРБ в интернете).

"Влияние ("торговой войны" США и Китая — ред.) на стоимость акций и приток инвестиций: мы оцениваем что вместе эти два канала стали причиной понижения стоимости ценных бумаг на 6%, что равно 1,7 триллиона долларов потерь капитализации рынка в нашей репрезентативной выборке", — отмечается в исследовании.

Из них 3,4% прямых потерь произошли в результате объявлений новых тарифов в рамках "торговой войны", а остальные 2,6% аналитики относят к "вторичным эффектам".

После того как США и Китай несколько месяцев обменивались введением торговых пошлин, 15 января после долгих переговоров они все же подписали первую часть торгового соглашения. В его рамках Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов в год наряду с 7,5% на товары стоимостью в 120 миллиардов долларов.

Соглашение также предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, а еще 35-40 миллиардов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на американские услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному знаменателю".

Официальные Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако китайская сторона обвиняет США в том, что те проводят политику протекционизма и мешают тем самым реализации договора, а Соединенные Штаты затеяли расследование о том, насколько правильна была политика Пекина в борьбе с коронавирусом и не исключают серьезных последствий, если вина Китая в этом будет доказана.