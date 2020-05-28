ЛОНДОН, 28 мая — ПРАЙМ. Экономика Великобритании после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет восстанавливаться в течение двух-трех лет из-за необходимости соблюдать меры по дистанцированию, а также из-за слабого потребительского спроса. Такое мнение в четверг высказал член комитета по денежной политике Банка Англии Майкл Сондерс.

"Несмотря на то, что ограничения будут ослаблены, домохозяйства и компании по-прежнему будут сталкиваться со значительной неопределенностью и негативными макроэкономическими рисками, например, из-за страха перед дальнейшими потерями рабочих мест или неудачами в бизнесе, а также из-за возможности новой волны вспышки COVID-19, требующей принятия ограничительных мер", — указал Сондерс.

Отдельные компании, чей бизнес предполагает высокую степень социальных контактов, столкнутся с определенными трудностями, что также ухудшит восстановление таких секторов экономики.

После ослабления и снятия карантина восстановление экономического роста в Великобритании будет идти более медленными темпами, чем предполагалось ранее. Даже если ВВП в первом и втором кварталах текущего года совокупно упадет на 27%, как прогнозирует Банк Англии, а затем последует рост на 20%, "активность все равно будет оставаться существенно ниже (более чем на 10%), чем в период до COVID-19", считает представитель регулятора.

"Уровень потенциального роста ВВП в предстоящие три года будет на 1-2% ниже, чем в январском прогнозе", — отметил он.

Также на рост британской экономики будут влиять и другие факторы, такие как Brexit и глобальная торговая политика.

Согласно майскому прогнозу Банка Англии, ВВП Великобритании в 2020 году упадет на 14% из-за пандемии коронавируса и вырастет на 15% в 2021 году. В 2022 году темпы роста экономики составят около 3%.