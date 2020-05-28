КИЕВ, 28 мая /ПРАЙМ/. И. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец обсудила с представителями Всемирного банка меры по стабилизации энергетического сектора, ВБ выразил готовность в ближайшее время организовать работу в Украине "виртуальной миссии", которая совместно с министерством проработает первоочередные меры для стабилизации на энергетическом рынке, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

Отмечается, что в ходе обсуждения Буславец рассказала о мерах, которые реализуются в рамках работы Антикризисного энергетического штаба под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. "Только выполнение комплекса этих задач позволит стабилизировать ситуацию и обеспечить надежное снабжение электрической энергии потребителям", — цитирует ее пресс-служба.

В министерстве отметили, что распространение коронавируса очень негативно повлияло на энергетический рынок Украины и привело к физической, топливной и финансовой разбалансировке системы. Сейчас нарабатываются комплексные решения, которые позволят сбалансировать систему и обеспечить ликвидность ключевых государственных генерирующих компаний.

В Киеве считают, что одним из возможных решений могла бы стать финансовая поддержка со стороны международных финансовых организаций. "Финансовые инструменты — это одно из направлений, которое может сбалансировать ситуацию. Подчеркну, мы понимаем, что если не стабилизировать ситуацию на рынке, не обеспечить реальные рыночные условия, говорить только о финансовых инструментах будет недостаточно", — добавила Буславец.

Представители ВБ подчеркнули, что понимают сложность ситуации в энергетическом секторе Украины и полностью поддерживают шаги правительства относительно ее стабилизации. Стороны согласились, что необходимо определить приоритетные направления сотрудничества, чтобы совместно работать над улучшением ситуации в энергетической отрасли. "Представители Всемирного банка выразили готовность в ближайшее время организовать работу в Украине "виртуальной миссии", которая совместно с министерством проработает первоочередные меры, которые нуждаются в поддержке со стороны банка", — говорится в сообщении.

Ранее крупнейший частный инвестор в энергетику Украины компания ДТЭК объявила о выводе в простой с 20 апреля угледобывающего предприятия "Павлоградуголь", в состав которого входят 10 шахт, из-за "системного кризиса в энергетической отрасли Украины", возникшего в связи с невостребованностью украинской электроэнергии. Перед этим ДТЭК остановила шахты "Добропольеуголь", "Белозерская" и центральную обогатительную фабрику "Октябрьская" по той же причине.

Кабмин Украины под председательством премьера создал антикризисный энергетический штаб. При этом Буславец заявляла, что Украина переживает один из крупнейших за всю историю страны энергетических кризисов, выход из которого является вопросом национальной безопасности.