МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) просит включить в перечень организаций, имеющих право доступа к сведениям, содержащимся в "Цифровом профиле гражданина", профессиональных участников рынка ценных бумаг, говорится в сообщении СРО.

"НАУФОР направила в Банк России письмо с просьбой включить в перечень организаций, имеющих право доступа к сведениям, содержащимся в "Цифровом профиле гражданина", профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Такие сведения необходимы финансовым организациям для удаленного заключения договоров на обслуживание", — говорится в сообщении.

ЦБ совместно с Минкомсвязью России при участии "Ростелекома" разработал концепцию цифрового профиля гражданина для ускорения получения различных финансовых услуг. Предполагается, что инфраструктура цифрового профиля гражданина будет обеспечивать доступ граждан к имеющимся в распоряжении государства сведениям о них, а также доступ коммерческих организаций к необходимым сведениям о гражданине, в том числе по инициативе или с согласия гражданина.

В настоящее время участие в эксперименте принимают кредитные и страховые организации, предоставляя ограниченный перечень услуг. По завершении эксперимента будет определена необходимость внесения изменений в законодательство, а также установлены подходы к правовому и финансовому режиму предоставления данных.

Сейчас при удаленном заключении договора с физлицами финансовые организации проводят упрощенную идентификацию клиентов с использованием ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) и СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия). При этом перечень данных, необходимый для заключения договора на обслуживание, существенно шире, чем предусмотрено законодательством о проведении идентификации и включает в себя помимо ФИО и паспортных данных, адрес регистрации, ИНН, СНИЛС, дату и место рождения.

"Компании — участники фондового рынка стали одними из первых, кто перевел заключение договоров на обслуживание в онлайн каналы, доля онлайн продаж на фондовом рынке неуклонно растет. Возможность предоставления доступа финансовым организациям к необходимым для принятия на обслуживание данным о гражданине, содержащихся в цифровом профиле, в том числе по инициативе или с согласия гражданина, позволит существенно упростить процесс удаленного заключения договоров и сделать его более клиентоориентированным", — подчеркнул президент НАУФОР Алексей Тимофеев.