МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. ВВП России в апреле 2020 года снизился на 12% в годовом выражении, в январе-апреле — на 1,9%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности".

"ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году. Введение с 30 марта режима нерабочих дней на территории России в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, а также сохранение негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в странах-торговых партнерах обусловили снижение экономической активности как в базовых отраслях, так и в секторе услуг. Снижение ВВП за 4 месяца оценивается на уровне —1,9% год к году", — говорится в документе.

Кроме того, министерство несколько уточнило свои оценки по росту ВВП в предыдущие месяцы: в марте рост экономики составил 0,8% (вместо прежних 0,9%), в феврале — 2,6% (против 2,8%) и в январе — 1,6% (вместо прежних 1,7%).

"Наибольший спад в апреле наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос. Существенный вклад в снижение ВВП в апреле внесло падение в сфере потребительских услуг. Объем платных услуг, предоставленных населению, сократился в апреле на 37,9% год к году (-5,4% год к году месяцем ранее), что связано с ограничениями деятельности в сфере досуга, культуры и спорта, а также бытовых услуг", — отмечается в обзоре.

Снижение оборота розничной торговли на 23,4% в годовом выражении в наибольшей степени обусловлено падением в сегменте непродовольственных товаров (минус 36,7% год к году после 6,4% в годовом выражении в марте), в том числе продаж новых легковых автомобилей (минус 72,4% году к году, по данным Ассоциации европейского бизнеса), отмечают в министерстве.

"По оценке Минэкономразвития России, снижение оборота в торговле замедлится уже во II квартале 2020 года по мере снятия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", — полагают в Минэкономразвития.

В базовых отраслях, за исключением торговли, масштаб падения оказался более умеренным.

Согласно официальному базовому прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2020 году на фоне ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса снизится на 5%, рост в 2021 году составит 2,8%. По оценкам министерства, ВВП РФ в годовом выражении снизится во втором квартале на 9,5%, в третьем — на 6,3%, в четвертом — на 5,2%. В первом квартале, по предварительным данным Росстата, экономика РФ выросла на 1,6% в годовом выражении.