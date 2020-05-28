Добавлены слова зампредправления компании (третьим абзацем), в соответствии с ними в заголовке и лиде приведена динамика; контекст — последним абзацем.

МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. "Газпром" в 2020 году планирует через свою газотранспортную систему (ГТС) поставить потребителям в РФ 226,1 миллиарда кубометров газа, что на 5,8% ниже показателя прошлого года, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"Планируемый объем поставки газа группой "Газпром" потребителям России через ГТС ПАО "Газпром" в 2020 году определен на уровне 226,1 миллиарда кубометров при условии средних температурных режимов в предстоящий осенне-зимний период", — сказал он корпоративному журналу "Газпром".

Маркелов также сообщил, что в 2019 году "Газпром" реализовал потребителям России через газотранспортную систему 240 миллиардов кубометров газа, что на 4,2 миллиарда кубометров (-1,7%) ниже объемов 2018 года.

Всего в 2019 году "Газпром" поставил потребителям РФ 265,905 миллиарда кубометров газа. В первом квартале 2019 года поставки газа компании на внутренний рынок составили 96,873 миллиарда кубометров.