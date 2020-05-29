МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в апреле выросла до 2,6% с уровня марта в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до 2,7%.

Число безработных в стране в апреле составило 1,89 миллиона человек, что на 130 тысяч (на 7,4%) выше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 42,53 миллиона человек, увеличившись на 580 тысяч человек (на 1,4%) в годовом выражении.