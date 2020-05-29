МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Департамент инфраструктуры финансового рынка (ДИФР) Банка России возглавит Лариса Селютина, департамент инвестиционных финансовых посредников (ДИФП) — Кирилл Пронин, говорится в сообщении регулятора.

Оба департамента начнут работать в структуре ЦБ РФ с 1 июня, с этой же даты вступят в силу кадровые назначения. Департамент инфраструктуры финансового рынка создан на базе департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка, который возглавляет Селютина. Департамент инвестиционных финансовых посредников сформирован на базе департамента коллективных инвестиций и доверительного управления, которым руководит Пронин.

Как ранее сообщал ЦБ, ДИФР будет осуществлять регулирование и надзор за центральным депозитарием, центральным контрагентом, регистраторами, депозитариями, репозитариями, клиринговыми организациями, организаторами торговли, ценовыми центрами, операторами товарных поставок.

Кроме того, в зону ответственности ДИФРа войдут кредитные рейтинговые агентства и субъекты рынка в сфере краудфандинга — операторы инвестиционных платформ, а также специализированные депозитарии. А в перспективе к его компетенции также будут отнесены новые субъекты инфраструктуры, для регулирования деятельности которых в данный момент только готовится законодательная база — в частности, операторы финансовых платформ (маркетплейсов).

В ведение ДИФП перейдут профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые сейчас поднадзорны департаменту Селютиной: брокеры, дилеры, форекс-дилеры, доверительные управляющие, инвестиционные советники. Кроме того, ДИФП будет осуществлять регулирование и надзор за негосударственными пенсионными фондами, Пенсионным фондом России (в сфере инвестирования средств накопительной пенсии), управляющими компаниями, акционерными инвестиционными фондами, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Селютина работает в Банке России с 1997 года, в должности директора департамента — с 2014 года. Пронин возглавляет департамент с 2018 года, а в ЦБ начал работать в 2014 году.