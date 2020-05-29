МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Шведская золотодобывающая компания Kopy Goldfields договорилась об обратном поглощении "Амур Золота", в результате сделки, оцениваемой в 119,6 миллиона долларов, акционеры "Амур Золота" получат 88% в объединенной компании, сообщается в пресс-релизе Kopy Goldfields.

"Сегодня Kopy Goldfields AB заключила условное соглашение с HC Alliance Mining Group Ltd. и Lexor Group SA, в соответствии с которым Kopy Goldfields приобретает 100% акций Amur Gold Company Limited ("Амур Золото")… путем обратного выкупа… Сделка структурирована как вклад в натуральной форме, когда акционеры "Амур Золота" вносят 100% акций компании в обмен на 782 179 706 акций Kopy Goldfields", — говорится в релизе.

Сумма сделки оценивается в 1,1 миллиарда шведских крон (119,6 миллиона долларов). Цена акции Kopy Goldfields в рамках сделки рассчитана с премией в 54% к средней цене на бирже за последние три месяца. "Акционеры "Амур Золота" будут владеть в общей сложности 88% Kopy Goldfields после завершения сделки", — отмечается в сообщении.

Ожидается, что сделка будет завершена в августе 2020 года. Однако она подлежит одобрению регулирующих органов и акционеров Kopy Goldfields, которые рассмотрят ее на годовом собрании 30 июня. При этом акционеры, контролирующие сейчас около 30% шведской компании, уже обязались поддержать сделку. Помимо этого одним из условий сделки является продолжение торгов акциями Kopy Goldfields на площадке Nasdaq First North.

"Амур Золото" является одним из 20 крупнейших российских золотодобывающих предприятий по объемам добычи золота. В 2019 году компания добыла 1625,4 кг золота (в 2018 году — 1515,0 кг). Kopy Goldfields — шведская компания по разведке золота, работающая в Иркутской и Амурской областях России.