МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в мае, по предварительной оценке, замедлилась до 0,1% с уровня апреля в 0,3%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В месячном выражении в еврозоне в мае была зафиксирована дефляция на уровне 0,1% против апрельской инфляции на уровне 0,3%.

Годом ранее, в мае 2019 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,2%.

Базовая инфляция в нынешнем мае, по предварительной оценке, составила 0,9% в годовом выражении, как и в апреле.