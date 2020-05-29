КИЕВ, 29 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов Украины погасило еврооблигации, выпущенные в 2015 году под гарантии США на сумму 1 миллиард долларов, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Вчера, 28 мая 2020 года, министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США. Общая сумма платежа составила более 1 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

В минфине уточнили, что выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью 1 миллиард долларов был осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год. Это был второй из трех выпусков под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый был погашен год назад.

"Погашение ОВГЗ, выпущенных в 2016 году, будет осуществлен минфином в сентябре 2021 года", — добавили в ведомстве.

Украина в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации своего долга также выпустила евробонды на общую сумму 11,95 миллиарда долларов с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых и государственные деривативы на 2,92 миллиарда долларов. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год — 1 марта и 1 сентября.