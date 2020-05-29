РИМ, 29 мая — ПРАЙМ. Беспрецедентное снижение ВВП Италии, которое в первом квартале составило 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зафиксировал Национальный институт статистики (Istat).

Согласно обнародованному в пятницу докладу Istat, такого сокращения экономики страны никогда не было с 1995 года, то есть с начала проведения статистических замеров по действующей методике.

"Общая оценка квартальных экономических показателей подтверждает исключительный размер сокращения ВВП в первом квартале, который никогда не регистрировался с первого квартала 1995 года", — говорится в докладе.

Экспертам Istat при этом пришлось скорректировать в сторону снижения свои предварительные оценки изменения ВВП, которые были сделаны в апреле. Тогда снижение этого показателя на фоне коронавируса прогнозировалось на уровне 4,8%.

Одновременно с обнародованием данных Istat глава Банка Италии (ЦБ) Иньяцио Виско выступил с ежегодным докладом, в котором подчеркнул, что страна "переживает самый крупный медицинский и экономический кризис в новейшей истории".

По его словам, снижение ВВП по итогам всего года может составить до 13%. А при "базовом сценарии", который предполагает сокращение ВВП на 9%, прогнозируется "компенсация примерно половины данного падения" в 2021 году, также отметил глава центробанка. Согласно прогнозу Еврокомиссии, экономика страны по итогам года снизится на 9,5%.