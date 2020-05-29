БРЮССЕЛЬ, 29 мая — ПРАЙМ. Компаниям в Евросоюзе необходимо по меньшей мере 720 миллиардов евро капиталовложений уже в текущем году, если эти средства не будут найдены, многие устойчивые предприятия в странах ЕС рискуют оказаться банкротами, а их работники – лишиться своих мест, сказала исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер на пресс-конференции.

"За последние недели коронавирус серьезно ударил по многим компаниям. Когда вы закрываете двери для клиентов, у вас обваливается прибыль. Страны ЕС и сам союз оперативно отреагировали, создав схемы поддержки ликвидности. Однако этого будет недостаточно, поскольку потери столь велики, что подавляющая часть резервов капитала скоро иссякнет. По нашим наилучшим оценкам, европейскому бизнесу потребуются 720 миллиардов евро в этом году, чтобы заменить этот потерянный акционерный капитал. Без этого многие жизнеспособные бизнесы столкнуться с неплатежеспособностью. Миллионы людей подвергнутся риску потерять работу. Это будет угрожать нашей возможности восстановиться от кризиса", — сказала она.

Еврокомиссия ранее на текущей неделе предложила создать специальный инструмент защиты компаний Евросоюза от банкротства, который мог бы обеспечить их финансирование на сумму около 300 миллиардов евро.

Он может начать работать уже в 2020 году. Этот инструмент является частью фонда восстановления ЕС от кризиса, получившего название "ЕС нового поколения".

Теперь странам ЕС и Европарламенту необходимо обсудить и согласовать предложения ЕК, прежде чем эти механизмы финансовой поддержки смогут начать работать. Не исключено изменение изначальных рекомендаций Еврокомиссии.

В ЕС на фоне пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, включая закрытие ресторанов, магазинов, салонов красоты, спортклубов, отмену массовых мероприятий и ограничения на передвижения и туризм. Экономика ЕС серьезно пострадала от этого. Страны союза уже начали постепенно смягчать карантинные меры, однако согласно последним прогнозам Еврокомиссии, ВВП союза рухнет в нынешнем году более чем на 7% против роста на 1,5% в прошлом году. Безработица, по ее мнению, может подскочить до 9% — с 6,7% в 2019 году.