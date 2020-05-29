МОСКВА, 29 мая — Dow Jones. Потребители США в апреле, вероятно, стремительно сокращали расходы, но с тех пор начали появляться сигналы о начале восстановления потребительской активности, пусть и медленными темпами.

Согласно прогнозам экономистов, в апреле потребительские расходы в США, вероятно, упали почти на 13%, что станет самым сильным снижением показателя по сравнению с предыдущим месяцем с момента начала ведения подобной статистики в 1959 году. Слабость расходов в апреле стала еще одним доказательством того, что восстановление экономики США будет долгим и неспешным. Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения нивелировали десятилетний рост числа рабочих мест за месяц, и миллионы американцев остались без стабильного источника дохода.

Личные доходы, учитывающие заработную плату и процентный доход, как ожидается, в апреле упали на 5% из-за снижения или потери заработной платы. В некоторой степени это сокращение доходов будет нивелировано за счет пособий по безработице, чей размер вырос благодаря федеральной программе стимулирования.

По мере возвращения компаний к привычному режиму работы, а американцев – на рабочие места, активность в некоторых отраслях экономики, по всей видимости, начала расти или хотя бы прекратила сокращаться после достижения дна в апреле.

"Некоторые данные указывают на стабилизацию, — отметила Кэти Бостьянчик, экономист Oxford Economics. – В целом это очень хрупкое и медленное восстановление".

По словам Камелии Кюнен, профессора UNC-Kenan Flagler Business School, перспективы сотрудников компаний, относящихся к наиболее пострадавшим от коронавируса секторам, таким как розничная торговля и туристический сектор, будут оставаться неопределенными еще в течение какого-то времени.

"Это, вероятно, заставит этих людей очень, очень осторожно тратить средства", — сказала она.

Опасения американцев относительно дальнейших перспектив экономики являются причиной резкого роста индикатора личных сбережений в марте. Этот показатель, отражающий разницу между располагаемым доходом и расходами, в марте повысился на 13,1% с 8% в феврале.

Неопределенность экономических перспектив, вероятно, также тормозит восстановление продаж автомобилей, начавшееся в апреле. В компании J.D. Power сообщают о том, что к последней неделе апреля продажи снизились на 38% по сравнению с докризисными прогнозами. При этом на последней неделе марта продажи упали на 59% по сравнению с ожидаемым уровнем. Темпы восстановления продаж автомобилей утратили импульс в мае: на неделе 18-24 мая продажи упали на 25% по сравнению с прогнозом.

Отчет Министерства торговли прольет свет на то, в какой степени увеличение пособий по безработице, в том числе еженедельная дополнительная выплата в 600 долларов, смогло компенсировать утрату заработной платы в прошлом месяце и способствовало поддержанию расходов.

"Мы наблюдаем возрождение потребительских расходов из-за того, что пособия по безработице в некоторых случаях превышают привычный уровень дохода", — сказал Маршал Коэн, главный аналитик NPD Group Inc.

Еще одним фактором поддержки расходов, вероятно, стала государственная программа, в рамках которой большинство совершеннолетних американцев получили по 1200 долларов, а на каждого ребенка в семье было выделено 500 долларов. По состоянию на 17 апреля государство разослало "стимулирующие чеки" на сумму 90 млн долларов и произвело дополнительные выплаты на 40 млн долларов на следующей неделе. По словам Коэна, именно тогда начали восстанавливаться продажи обуви, одежды и косметики, которые ранее снизились более чем вдвое по сравнению с уровнем предыдущего года.

Расходы на товары для ремонта тоже возросли в это время.

"Примерно тогда, когда были разосланы чеки, наблюдалось масштабное увеличение спроса на предметы мебели и домашнего обихода", — заметил Майкл Малуф из Earnest Research. В последние две недели апреля потребители также начали активно переводить средства на брокерские счета, добавил он.

Расходы на многие услуги восстановились с апреля. Продажи в ресторанах в середине апреля упали на одну треть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, но затем начали расти, согласно данным Earnest Research.

— Авторы Sarah Chaney, sarah.chaney@wsj.com, Gwynn Guilford, gwynn.guilford@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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