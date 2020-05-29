МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Потребительские доходы в США в апреле неожиданно выросли на 10,5% по сравнению с мартом, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.

Расходы потребителей сократились на 13,6% в месячном выражении. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения доходов на 6,5%, расходов — на 12,6%.

Располагаемые доходы населения в США в апреле выросли на 12,9%, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, увеличились на 13,4% по сравнению с мартом.

"Рост доходов потребителей в апреле в основном отражает увеличение государственных выплат по социальным пособиям поскольку платежи производились физическим лицам за счет федеральных программ восстановления экономики в ответ на пандемию COVID-19", — говорится в релизе министерства.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по социальному страхованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего налоги.