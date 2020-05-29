МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Акционеры группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) на внеочередном собрании утвердили дивиденды за четвертый квартал 2019 года в размере 3,12 рубля на акцию, следует из сообщения компании.

Реестр на получение дивидендов закрывается 9 июня.

Изначально совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за четвертый квартал 2019 года в размере 5,16 рублей на акцию, однако на состоявшемся в конце апреля годовом собрании акционеры такие выплаты не утвердили, предложив их уменьшить. В связи с этим совет директоров снизил рекомендации по дивидендам до 3,12 рубля на акцию. В компании принятое решение объяснили, в основном, изменившимися рыночными условиями.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в 2019 году сократил выпуск стали на 10% — до 15,696 миллиона тонн.