МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за апрель снизилась на 0,1 процентного пункта по сравнению с мартом — до 31,6% по состоянию на 1 мая 2020 года, следует из материалов Банка России.

Вложения нерезидентов в номинальном выражении выросли к 1 мая до 2,992 триллиона рублей с 2,892 триллиона рублей на 1 апреля. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 9,47 триллиона рублей с 9,13 триллиона месяцем ранее.

Доля нерезидентов в ОФЗ на начало 2020 года составляла 32,2% против 24,4% на начало 2019 года.