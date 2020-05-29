МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли) за 2019 год по МСФО упала на треть — до 140,4 миллиарда рублей с 210,2 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета "Атомэнергопрома".

"Прибыль предприятий за 2019 год составила 140,4 миллиарда рублей, что на 69,8 миллиарда рублей (на 33,2%) меньше аналогичного показателя за 2018 год", — говорится в отчете.

"Наиболее значительное влияние на динамику данного показателя оказало однократное отражение в первом квартале 2018 года дохода в сумме 46,9 миллиарда рублей, связанного с признанием двух совместных предприятий по добыче урана в Казахстане в качестве совместной операции по стандарту МСФО 11 "Совместное предпринимательство", — поясняет компания.

"Кроме того, уменьшение прибыли на 49,8 миллиарда рублей связано с разнонаправленным эффектом курсовых разниц за рассматриваемые периоды. В сопоставимых условиях, без учета влияния указанных факторов, рост прибыли составил бы 17,0 миллиарда рублей (12,5%)", — добавляется в документе.

Организации, входящие в "Атомэнергопром", обеспечивают полны цикл производства в сфере атомной энергетики ‒ от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.