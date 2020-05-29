МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в первом квартале выросла на 1,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 36,3%, сообщает Росстат.

По оперативным данным службы, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, госучреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 1,57 триллиона рублей (33 тысячи организаций получили 4,437 триллиона рублей прибыли, 18,8 тысячи организаций имели 2,867 триллиона рублей убытка). В январе-марте 2019 года сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составлял 3,782 триллиона рублей.

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых выросла до 47,1% с 38,5% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 35,9% организаций, в прошлом году за аналогичный период убыточными были 32,8%. В строительстве убыточными оказались 33,7% компаний против 33,9% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 27,6% компаний против 26,4% годом ранее. В сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 24,1% против 23,4% годом ранее. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 37,4%, показатель остался на уровне первого квартала прошлого года.