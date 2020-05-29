МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Банк России зафиксировал за неделю увеличение доли компаний, сообщающих о недостатке оборотных средств, на 2 процентных пункта — до 36%, усматривает в этом постепенное нарастание финансовых проблем, следует из еженедельного аналитического обзора регулятора "Финансовый пульс".

Согласно результатам опроса Банка России, в период с 15 по 21 мая доля предприятий, столкнувшихся с отменой или сокращением заказов, опустилась до 45% (по сравнению с 47% неделей ранее), что сопровождалось улучшением индикаторов спроса на продукцию. Лишь 17% предприятий сообщили о сохранении ограничительных мер из‑за коронавируса, а 63% – об их постепенной отмене.

"Однако доля компаний, сообщающих о недостатке оборотных средств, увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 2 процентных пункта, до 36%. Это указывает на постепенное нарастание финансовых проблем", — указывается в материалах.

Для многих компаний эта проблема окажется временной, и их финансовое положение будет восстанавливаться по мере восстановления экономики. Однако для предприятий с высокой долговой нагрузкой риски могут быть выше, отметил ЦБ.