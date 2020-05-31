ПЕКИН, 31 мая /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в мае на фоне восстановления экономики после эпидемии коронавируса составил 50,6 пункта против 50,8 в апреле, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные государственного статистического управления КНР.

Показатель мая оказался несколько ниже апреля и не совпал с ожиданиями экспертов, которые прогнозировали рост до 51 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Поясняется, что PMI крупных предприятий составил 51,6 пункта, что на 0,5 пункта больше, чем в апреле；PMI средних и малых предприятий составил 48,8 и 50,8 пункта соответственно, оба показателя снизились по сравнению с предыдущим месяцем.

"Нынешняя ситуация с пандемией и мировой экономикой по-прежнему очень тяжелая и сложная, что привело к мировому спаду", — отметил в пояснительной записке эксперт статистического бюро Чжао Цинхэ.

Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства упал на 0,5% по сравнению с апрелем и составил 53,2 пункта, индекс новых заказов вырос на 0,7 процентных пункта – до 50,9, что свидетельствует о росте спроса в промышленном рынке.

Индекс сырьевых запасов снизился на 0,9 процентных пункта – до 47,3 пункта, это говорит о сокращении запасов основных видов сырья промышленного сектора, индекс занятости снизился на 0,8 процентных пункта по сравнению с апрелем и составил 49,4 пункта, это означает, что рост набора рабочей силы предприятий обрабатывающей промышленности в мае был ниже, чем в апреле.

Тем временем индекс поставок сырья в мае вырос на 0,4 процентных пункта, до 50,5 пункта, что означает некоторое ускорение сроков поставок сырья.