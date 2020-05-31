ТЕГЕРАН, 31 мая — ПРАЙМ. Отмена США исключений из санкций в отношении ядерной сферы Ирана угрожает сотрудничеству ИРИ с другими странами по атомным проектам, считает иранский эксперт по американской проблематике Фуад Изади.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США прекращают все исключения из санкций для иранского мирного атома, не считая 1-го энергоблока Бушерской АЭС. Это одни из последних послаблений, введенных против Ирана в соответствии с ядерной сделкой 2015 года. Вашингтон дал два месяца на завершение работ по мирной ядерной программе Ирана, которые впоследствии будут подпадать под санкции.

"После того как США вышли из ядерной сделки, Иран начал сокращать выполнение тех обязательств, которые предусмотрены соглашением. Подобного рода подход Ирана (к сотрудничеству по атому) может быть продолжен", — сказал Изади, отвечая в разговоре с РИА Новости о возможном ответе Ирана на эти действия США.

Он также не исключил, что действия США могут спровоцировать и приостановку сотрудничества между Ираном и странами ядерной сделки, поскольку Вашингтон, отменив исключения, будет вводить санкции против иностранных компаний, работающих с Тегераном по атому.

К числу проектов кооперации Ирана и зарубежных стран относится переоборудование реактора в Араке, которое осуществляется с участием Британии и Китая: реактор должен быть перестроен таким образом, чтобы его нельзя было использовать для наработки оружейного плутония.

По словам Изади, США своими действиями пытаются создать такие условия, при которых был бы задействован механизм решения споров, результатом которого потенциально может быть восстановление международных санкций против Ирана.

"Если у них (американцев — ред.) это получится, то ядерная сделка перестанет существовать", — сказал эксперт, добавив, что конечная цель США заключается в том, "чтобы от Совместного всеобъемлющего плана действий ничего не осталось.

МИД Ирана прежде заявил, что Тегеран будет внимательно отслеживать влияние отмены со стороны США санкционных исключений в отношении ядерного сотрудничества, отметив, что примет необходимые меры, как только станут ясны последствия. Организация атомной энергии Ирана, в свою очередь, назвала этот шаг Вашингтона тщетной попыткой оказать давление на Тегеран, которое не повлияет на развитие ядерной программы Ирана.