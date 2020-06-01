МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Правительство в понедельник должно представить президенту России Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики.

Путин поручил кабинету министров совместно с регионами и деловыми кругами начать работу над планом в конце апреля. Документ должен содержать мероприятия по нормализации деловой жизни и росту экономики, восстановлению занятости и доходов граждан. Президент отмечал, что ключевая задача плана — не только стабилизация ситуации в экономике, а обеспечение долгосрочных, структурных изменений с учетом новой реальности.

По прогнозу Минэкономразвития, российская экономика, которая несет потери из-за действия масштабных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, снизится в 2020 году на 5%. В следующем году министерство ожидает рост ВВП на 2,8%. Этот прогноз может быть повышен с учетом реализации мер общенационального плана.

Как сообщал глава Минэкономразвития Максим Решетников, при работе над документом учитывались предложения по развитию малого и среднего предпринимательства, импортозамещения и экспорта, инициативы по перезапуску инвестиционных процессов, научно-технологическому развитию страны, а также меры по отраслевому восстановлению. Свои предложения в план подготовили деловые объединения, члены Совета Федерации, парламентские партии, в частности "Справедливая Россия" и "Единая Россия", а также общественные организации.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям, а его реализация рассчитана на период до конца 2021 года.

Формат представления общенационального плана по восстановлению экономики президенту пока не определен, но оно пройдет не в закрытом режиме, обещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.