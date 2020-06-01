МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Новая программа кредитования бизнеса под 2% на поддержку занятости стартует в России, кредиты смогут взять как небольшие компании, так и крупный бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей, а также ряд социально-ориентированных НКО. Банки рассчитывают выдать до 250 миллиардов рублей таких кредитов.

Запуск с 1 июня спецкредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от пандемии отраслей анонсировал президент РФ Владимир Путин. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство.

По кредитным договорам будет предусмотрена государственная гарантия ВЭБа в объеме 85% от суммы кредита, это позволит банкам расширить предоставление такого займа. В программу максимально быстро будут включены все банки, которые уже участвуют в программе беспроцентных зарплатных кредитов, — их сейчас более 50. Дополнительно смогут войти любые другие банки с рейтингом не менее "А-" или которые будут иметь поручительство госкорпорации малого и среднего бизнеса, говорил ранее министр экономического развития Максим Решетников.

Согласно распоряжению правительства о правилах предоставления субсидий по кредитам под 2%, банкам, участвующим в программе, будет выделено 5,7 миллиарда рублей на возмещение недополученных доходов. Суммарный объем выданных займов должен составить не менее 248 миллиардов рублей.

Сбербанк, не дожидаясь запуска программы, уже одобрил более 1000 заявок от компаний на общую сумму 1,8 миллиарда рублей, но средства начнут поступать на счета компаний-заемщиков после официального старта программы. В ВТБ и Промсвязьбанке (ПСБ), которые также присоединились к программе, прогнозируют по ней "значительный объем обращений и кредитования".

"Полученное финансирование компании смогут направить на широкий круг целей, в том числе на погашение ранее взятых льготных кредитов, выплату заработной платы и предпринимательскую деятельность", — отметил руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов.