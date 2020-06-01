МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Программы льготного автокредитования — "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" — становятся доступны более широкому кругу потребителей, предельная стоимости машины по ним увеличивается до 1,5 миллиона рублей, следует из сообщения Минпромторга РФ.

"На заседании правительства 21 мая утверждено распоряжение о выделении Минпромторгу средств резервного фонда в размере 25 миллиардов рублей, в том числе 7 миллиардов на программу "Льготного автокредитования", действие которой будет распространено на семьи, имеющие 1 и более несовершеннолетних детей, на граждан, являющихся работниками медицинских организаций государственной системы здравоохранения, либо продавшим свой автомобиль старше 6 лет дилеру в счет уплаты части первоначального взноса (Trade-In), а также на электромобили, с увеличенной максимальной ценой автомобиля до 1,5 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Представитель ведомства пояснил, что нововведения по льготным кредитам начнут действовать с 1 июня.

Льготное автокредитование в России с 2018 года стало работать через программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Эти программы позволяли получить субсидирование процентной ставки при покупке машины в кредит в случае, если человек приобретал свой первый автомобиль, либо семье с двумя и более несовершеннолетними детьми.