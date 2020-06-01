МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в мае 2020 года вырос до 36,2 пункта с 31,3 пункта в апреле, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, составил 36,2 балла, превысив апрельский показатель в 31,3. Последнее значение указало на второе самое резкое сокращение деловой конъюнктуры по всему российскому производственному сектору с начала 2009 года", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. Результаты последнего исследования PMI показали дальнейшее заметное снижение производства в российских обрабатывающих отраслях на фоне продолжающегося воздействия вспышки коронавируса, отмечает организация.

Сообщается также, что самоизоляция и слабый клиентский спрос привели к снижению темпов роста новых заказов, которые стали вторыми минимальными с декабря 2008 года. Кроме того, слабый спрос привел к заметному снижению закупочной активности. "Движущей силой снижения общих показателей в секторе стало еще одно серьезное ежемесячное падение производства в течение мая. Несмотря на меньшую отметку, чем апрельский рекорд, сокращение производительности было одним из самых сильных за 11 лет. Спад обычно был связан со слабым спросом и меньшими объемами заказов из-за мер по самоизоляции", — сказано в сообщении.