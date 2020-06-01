МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Чистый убыток "Полюса" по МСФО в I квартале составил 27,716 миллиарда рублей против прибыли годом ранее в размере 34,78 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

В долларовом выражении чистый убыток "Полюса" составил 389 миллионов долларов против прибыли за аналогичный период прошлого года в размере 528 миллионов долларов, указывается в сообщении компании. Показатель EBITDA увеличился на 21% — до 589 миллионов долларов, его рентабельность повысилась до 68% с 65% годом ранее, выручка возросла на 16%, до 872 миллионов долларов.

Относительно предыдущего квартала показатель EBITDA в отчетный период снизился на 33%, выручка — на 32%. Чистая прибыль в четвертом квартале 2019 года составляла 697 миллионов долларов.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов. "Полюс" в 2019 году увеличил добычу золота на 16% — до 2,841 миллиона унций.