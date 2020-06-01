Мишустин: общенациональный план должен обеспечить выход экономики на траекторию роста
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Общенациональный план действий по восстановлению экономики должен обеспечить выход на траекторию роста, он позволит провести долгосрочные структурные изменения в отрасли, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Основная его цель (плана — ред.) — выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья", — сказал премьер в ходе совещания с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что документ подготовлен с участием регионов и представителей делового сообщества. "План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям, выполнить его будет необходимо до конца следующего года. Сегодня план будет представлен в администрацию президента", — заключил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20200601/831546464.html