МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Общенациональный план действий по восстановлению экономики должен обеспечить выход на траекторию роста, он позволит провести долгосрочные структурные изменения в отрасли, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Основная его цель (плана — ред.) — выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья", — сказал премьер в ходе совещания с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что документ подготовлен с участием регионов и представителей делового сообщества. "План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям, выполнить его будет необходимо до конца следующего года. Сегодня план будет представлен в администрацию президента", — заключил он.