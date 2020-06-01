МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российский кабинет министров не поддерживает законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. Это следует из отзыва правительства России, который опубликован в базе данных Госдумы. В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек

Напомним, что ранее партия ЛДПР во главе с лидером Владимиром Жириновским внесла на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, который предлагает установить ежемесячные выплаты государственной поддержки в размере МРОТ для домохозяек.

Документ, внесенный в Думу на рассмотрение, определяет, что под домашним хозяйством подразумевается:

уборка дома,



приготовление пищи,



уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы



а также другая деятельность по дому.



Право на такое пособие будет иметь только один из членов семьи. еще одно условие: размер среднедушевого дохода в семье не должен превышать двухкратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ.

"Реализация предлагаемых изменений потребует выделения средств федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на цели законопроекта. Однако в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены. С учетом изложенного Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", — говорится в документе кабмина.

В правительстве считают, что предусмотренное данным проектом закона определение домашнего хозяйства содержит неконкретные формулировки. Это "приведет к проблемам в правоприменительной практике при реализации предлагаемых новаций". Кабмин указывает, что, кроме того, не определены подлежащие учету виды доходов, период и основания прекращения выплаты пособия.

Помимо этого, отмечается в отзыве кабмина, предлагаемое законопроектом применение МРОТ для определения величины пособия не соответствует правовой природе минимального размера оплаты труда, который может применяться только для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. При этом применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается, отмечает правительство.