МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник сообщил журналистам о том, что Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой правительства Михаилом Мишустиным. В ходе встречи глава кабмина доложит об общенациональном плане восстановления экономики России.

Напомним, что президент поручил правительству совместно с субъектами РФ и деловыми кругами разработать план в конце апреля. В документе должны быть перечислены мероприятия по нормализации деловой жизни и росту экономики страны, а также по восстановлению занятости и доходов граждан.

Путин отмечал, что ключевой задачей плана является не только стабилизация ситуации в экономике страны, а обеспечение долгосрочных, структурных изменений с учетом новой реальности.

Правительство должно представить президенту общенациональный план восстановления экономики в понедельник, 1 июня.

"Сегодня будет этот документ представлен в Кремль. На завтра запланирована встреча президента с премьером Мишустиным, на этой встрече именно Мишустин будет докладывать президенту об этом документе", — сообщил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что встреча, "большая часть как минимум, будет открыта".