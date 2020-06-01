МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Пенсионный фонд России перечислил первые выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет на общую сумму 146 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба фонда.

"Пенсионный фонд России перечислил первые единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. Средства направлены 10,2 миллиона семей на 14,6 миллиона детей – то есть больше чем половине всех, кто имеет право на поддержку по указу президента. Общая сумма выделенных к настоящему времени средств составила 146 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

В фонде напомнили, что первые выплаты на детей перечислены обратившимся с заявлением до 22 мая включительно. Согласно действующему регламенту, заявления на выплату рассматриваются в течение пяти рабочих дней, а средства перечисляются в течение трех рабочих дней.

При этом в некоторых случаях восьмидневный срок может быть меньше. Он действует в отношении всех заявлений, в том числе поданных в выходные. Например, если заявление направлено в период с 23 мая (суббота) по 25 мая (понедельник), оно будет рассмотрено до 29 мая, средства перечислены 2 июня, уточнили в ПФР.

Согласно сообщению фонда, самыми распространенными причинами, из-за которых заявление о единовременной выплате не может быть удовлетворено, являются: отсутствие права на выплату, подача повторного заявления на того же ребенка. Также в выплате могут отказать, если право на нее уже было реализовано или если в заявлении были предоставлены недостоверные сведения.