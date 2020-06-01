МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Производство золота в России по итогам января 2020 года выросло на 13,9% по сравнению с январём годом ранее — до 19,92 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.

В том числе производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 16,12 тонны против 14,03 тонны в январе 2019 года (рост на 14,9%), попутного — увеличено на 23,1%, до 1,49 тонны против 1,21 тонны, вторичного — составило 2,31 тонны против 2,25 тонны (увеличение на 2,7%).

Производство серебра в России в первом месяце 2020 года увеличено на 12%, до 72,27 тонны (в январе годом ранее – 64,51 тонны), в том числе добычного – составило 32,38 тонны против 32,47 тонны (снижение на 0,3%), попутного – 28,1 тонны против 20,53 тонны (снижение на 36,9%), вторичного – 11,79 тонны против 11,51 тонны (рост на 2,4%).

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, в России в 2017 году было произведено 306,9 тонны (+6,4%) золота и 1044,3 тонны (-4,1%) серебра. В 2018 году — 314,4 тонны (+2,45%) золота и 1119,95 тонны (+7,24%) серебра. В 2019 году — 343,54 тонны (+9,3%) золота и 996,2 тонны (-11,05%) серебра.